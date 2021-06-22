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ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"

22.06.2021 06:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию героической обороны Брестской крепости, собрала в мемориальном комплексе тысячи зрителей. В юбилейном Х фестивале участвуют более 300 реконструкторов из Беларуси, России, Украины, стран Балтии. В постановке также задействована техника - танк, бронетранспортер, грузовики, мотоциклы. Что-то своим ходом пригнали сами энтузиасты. Тяжелую технику предоставил "Беларусьфильм", оружие и боеприпасы - Министерство обороны. -0-

Фото Егора Павлющика

ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"

 
Теги: Минск
 
 
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Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию героической...
 
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