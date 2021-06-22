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ФОТОФАКТ: Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость"
22.06.2021 06:41 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция
Фото Егора Павлющика
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Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию героической...
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