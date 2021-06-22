Более 300 реконструкторов воссоздали ключевые эпизоды обороны в Брестской крепости

Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость" , посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-летию героической обороны Брестской крепости, прошла в мемориальном комплексе, передает корреспондент БЕЛТА.

Театрализованная постановка на Кобринском укреплении началось сразу после митинга-реквиема , в 5 часов утра. Посмотреть на действо на трибунах и валах крепости собрались тысячи зрителей. В юбилейном, Х фестивале приняли участие более 300 реконструкторов из Беларуси, России, Украины, стран Балтии. В постановке также была задействована техника - танк, бронетранспортер, грузовики, мотоциклы. Что-то своим ходом пригнали сами энтузиасты. Тяжелую технику предоставил "Беларусьфильм", оружие и боеприпасы - Министерство обороны.

Реконструкция началась с воссоздания последнего мирного дня, когда в крепости шли занятия по боевой и строевой подготовке, играли дети семей комсостава, на площадке у казематов давали концерт артисты филармонии, а после него были танцы. Среди ключевых моментов реконструкции обороны - начало войны, артналет, немецкая танковая атака, контратака бойцов во главе с Самвелом Матевосяном, прорыв майора Петра Гаврилова, сдача в плен раненых, женщин и детей, зачистка крепости.

"Враг был суровый, жестокий, прекрасно обмундирован и обучен. Под его сапогом уже лежала вся Европа, и ни одна страна мира не могла его разгромить. Наша задача - показать подвиг простых людей, пограничников, солдат и командиров, принявших неравный бой. Крепость не сдалась, не погибла, она просто истекла кровью. Очень важно, чтобы те, кто живет под мирным небом и не знает этой войны, все понимали и были благодарны тому поколению", - сказал председатель совета ОО "Военно-исторический клуб "Гарнизон" Юрий Киреев.

Минчанин Юрий Карпович впервые участвует в реконструкции обороны крепости. По сценарию он обеспечивал огневую поддержку наступающим войскам вермахта. "У меня два деда погибли на фронте: один под Кенигсбергом, другой пропал без вести. Война - трагедия для моей семьи. Сейчас историю много переигрывают, ценности переворачиваются. Надо, чтобы память не стиралась. Потому что чем дальше то время, тем сложнее осознать трагедию произошедших событий. Поэтому мы и участвуем в реконструкциях, чтобы люди не забывали", - поделился энтузиаст.

Олег Калашников из Воронежа руководит военно-историческим клубом "Отечество". За десять лет они с женой не пропустили ни одного слета в Бресте. Он исполнял роль батальонного комиссара. "Я не могу передать то, что у меня на душе. Сегодня 80 лет героической обороны. Но для меня неважно, круглая это дата или обычная. Есть крепость, политая кровью наших бойцов, поэтому буду приезжать сюда, сколько смогу. Мы обязаны помнить и чтить всех защитников крепости поименно", - сказал россиянин.

Вся реконструкция длилась около 50 минут и завершилась минутой молчания в память о павших героях. Организаторами мероприятия выступили Брестский облисполком, областной центр молодежного творчества и ВИК "Гарнизон".-0-