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ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

22.06.2021 06:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проходит митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. По традиции он начался в половине четвертого утра - за полчаса до того момента, как 22 июня 1941 года предрассветную тишину над городом разорвал грохот снарядов. Пограничники первыми приняли на себя огонь противника и стояли насмерть. В память о погибших в первые дни войны, об их беспримерном мужестве на воды Западного Буга были спущены венки с зажженными от Вечного огня свечами.

Фото Егора Павлющика

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

 
Теги: Минск
 
 
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По традиции он начался в половине четвертого утра - за полчаса до того момента, как 22 июня 1941 года предрассветную тишину над городом разорвал грохот снарядов.
 
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