Тысячи людей пришли на рассвете в Брестскую крепость на митинг-реквием

Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Митинг-реквием на площади Церемониалов по традиции начался в половине четвертого утра - за полчаса до того момента, как 22 июня 1941 года предрассветную тишину над городом разорвал грохот снарядов. Пограничники первыми приняли на себя огонь противника и стояли насмерть. В память о погибших в первые минуты и часы войны, об их беспримерном мужестве на воды Западного Буга были спущены венки с зажженными от Вечного огня свечами.





















Вот уже много лет Брест в эту ночь не спит. Горожане считают своим долгом встретить рассвет в крепости, чтобы почтить память тех, кто 80 лет назад не раздумывая, встал на защиту Отечества. Вместе с брестчанами сюда пришли многочисленные гости. Более сорока делегаций прибыли накануне в пограничный город. Это представители органов госуправления Беларуси, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, общественных движений и организаций из России, Франции, Германии, Сербии, участники патриотических акций, духовенство во главе с предстоятелем БПЦ, Митрополитом Минским и Заславским Вениамином.













В честь величия подвига павших воинов в небо были выпущены белые шары. К Вечному огню и некрополю члены делегаций возложили корзины цветов и венки. Под плитами мемориала покоятся 1038 защитников крепости. Увековечено 277 имен, в их числе представители 21-й нации и народности бывшего Советского Союза. Минутой молчания и ружейным залпом участники церемонии почтили память всех не вернувшихся с той далекой войны.

"Сегодня в полдень Беларусь сплотится единой минутой молчания. И мы вспомним всех, кто погиб в той страшной войне. В этой памяти - наша сила. Сила белорусского народа, который выстоял, сохранил мир на своей земле, построил независимую страну", - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. Он особо поблагодарил зарубежных гостей. "Ваше присутствие в этот день в Брестской крепости - лучшее доказательство того, что традиции единства, проявленные в годы Великой Отечественной войны, продолжаются и сегодня. Вместе мы сделаем все, чтобы наша земля больше никогда не знала ужасов войны, и все рассветы были только мирными", - подчеркнул губернатор.













Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в этот день есть возможность осмыслить масштаб подвига защитников Отечества, спасших мир от коричневой чумы фашизма. Слова, оставленные неизвестным бойцом на стене крепости, "умираем, не срамясь", воспринимаются как формула нравственного выбора между жизнью и смертью, обязательством исполнить свой служебный долг, быть верным присяге или смалодушничать и отступить. "Особо значимо, что президенты Беларуси и России неизменно проявляют единство в защиту исторической правды о Великой Отечественной, о подвиге советского солдата, тружеников тыла, партизан. Эта нравственная позиция глав государств сплачивает народы, помогает нам чувствовать себя увереннее, сильнее. Стратегический выбор наших народов, руководителей, миллионов и миллионов сограждан в том, чтобы мы жили в мире и при этом никогда не забывали о той нравственной шкале, которая особо чувствуется сегодня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войне на священной земле Брестской крепости", - сказал госсекретарь СГ.

Митинг завершился торжественным маршем войск Брестского гарнизона. Занявшийся над городом новый мирный день продолжился военно-исторической реконструкцией на Кобринском укреплении крепости.-0-