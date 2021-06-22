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ФОТОФАКТ: Огненную инсталляцию "Холмские ворота" создали возле Брестской крепости
22.06.2021 06:41 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огненную инсталляцию "Холмские ворота" создали 21 июня в Бресте возле Брестской крепости в рамках акции международного патриотического проекта "Огненные картины войны". Необычное полотно, олицетворяющее главный символ крепости, состоит из более чем 10 тыс. свечей и лампад, а размер составляет 10х12 метров и виден с высоты птичьего полета. В создании проекта приняли участие молодежь Беларуси и России.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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Необычное полотно, олицетворяющее главный символ крепости, состоит из более чем 10 тыс. свечей и лампад, а размер составляет 10х12 метров и виден с высоты птичьего...
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