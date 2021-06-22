Заяц: обязанность каждого белоруса - сохранить мир, за который наши предки отдали жизни

Источник материала: БелТА

22 июня, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Обязанность каждого белоруса - сохранить мир, за который наши предки отдали свои жизни. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время ежегодной акции "Звон скорби" , которая прошла сегодня на Буйничском поле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для всего белорусского народа это трагичная дата, трагичнее которой нет в истории нашей страны. 80 лет назад немецкие фашисты без объявления войны напали на нашу землю. Их целью было поработить и уничтожить жителей Беларуси, всего Советского Союза. Восстал весь наш народ от мала до велика. Восстала сила правды против силы зла. И наш народ выстоял и выдержал, с оружием в руках отстоял свою независимость, - сказал Леонид Заяц. - Болью в сердце каждого белоруса отзывается сегодняшнее утро. Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с фронтов, кто сложил головы, находясь в партизанах и подполье, самоотверженно работал на эвакуированных заводах и в тылу. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы эта трагедия никогда не повторилась на белорусской земле, чтобы наши люди никогда не узнали ужасов войны, чтобы они жили мирно и только мирным путем разрешали все свои проблемы".

Перед белорусами сейчас стоит важная задача, отметил Леонид Заяц. "Хочется, чтобы белорусы в очередной раз, под гнетом диких санкций Евросоюза и других стран, выстояли, сохранили свое имя, жили так, как завещали нам победители - наши отцы, деды и прадеды. Жили мирно, независимо, дружно и сплоченно. Нет оружия страшнее для противника, чем единство народа, с которым он сражается. Я хочу пожелать, чтобы быстрее зарубцевались раны, которые нанесла Великая Отечественная война, чтобы мы извлекли уроки из этой войны. И чтобы наш народ понимал, что защита Отечества - обязанность каждого из нас. И обязанность каждого человека на нашей земле - сохранить мир, за который наши предки отдали свои жизни", - подчеркнул Леонид Заяц.

Сегодня на Буйничском поле собрались около 1 тыс. человек: представители исполнительной власти, БПЦ, члены патриотических клубов области, актива БРСМ и неравнодушные жители Могилева и Могилевского района. Главным символом митинга стали 80 лампадок как символ 80 мирных лет.

Архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний во время своего выступления подчеркнул, что на защиту Родины в страшные годы Великой Отечественной войны встали люди разных возрастов и вероисповеданий. "Всех их объединяло одно - любовь к своему Отечеству, народу. Многие воины не дожили до Победы. Церковь всегда разделяла скорбь своего народа. Мы помним и молимся за погибших воинов, им слава и вечная память", - сказал архиепископ Софроний.

Одним из участников траурного мероприятия стал историк и руководитель историко-патриотического клуба "Виккру" Николай Борисенко. "22 июня - день памяти и скорби, который важен как для нынешних, так и будущих поколений. Прошло 80 лет с начала Великой Отечественной войны, столько же - с начала героической обороны Могилева. Мы ежегодно в каждый полевой сезон выезжаем на места боев, на линию обороны Могилева в 1941 году. С нами всегда молодежь. Поисковая работа вызывает у ребят неподдельный интерес. Вокруг нашего города в земле лежат тысячи солдат, которые так и остались в полях, где погибли. Мы делаем все возможное, чтобы каждого солдата и командира вернуть с войны домой, к семье", - отметил Николай Борисенко.

"Это наш долг - отдать дань памяти и вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу страну. Это было вероломное и внезапное нападение. Страшно представить, что пережили люди тогда, - рассказала председатель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаида Пенькова. - У нас осталось 111 ветеранов Великой Отечественной войны. Уходит поколение, которое было участником тех событий. В наших силах говорить им спасибо, пока они живы. И не забывать тех, кто уже ушел. Сегодня здесь очень много молодежи - они услышали трепетные строки, узнали чуть больше про героическую историю нашей страны, города. И это навсегда останется в их сердцах. Ведь именно молодежи предстоит бережно хранить эту память и передавать ее следующим поколениям".

Памятные мероприятия продолжатся в Могилеве в полдень - город и вся область присоединятся к республиканской минуте молчания.-0-