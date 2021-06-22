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В Гомельской области стартовала акция "Юный велосипедист"

22.06.2021 07:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 22 по 27 июня проведет профилактическую акцию "Юный велосипедист", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

На летних каникулах дети, как правило, чаще остаются без присмотра взрослых и большую часть времени проводят на улице, в том числе вблизи дорог - зонах повышенной опасности. "В это время особым спросом у детей пользуются велосипеды, что, к сожалению, нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям", - подчеркнули в УГАИ. Если в январе - мае этого года ДТП с участием детей-велосипедистов в регионе зарегистрировано не было, то в июне на дорогах области случилось 2 ДТП, в которых пострадали двое несовершеннолетних.

Во время профилактической акции сотрудники ГАИ будут отрабатывать населенные пункты и автодороги, следить, как участники движения выполняют требования ПДД. Особое внимание уделят юным велосипедистам. Цель акции - предупредить дорожно-транспортный травматизм среди детей.

УГАИ напомнило о важности соблюдения всех правил и о том, что ребенок до 14 лет не должен управлять велосипедом на дороге без сопровождения взрослых. "Четко следуйте требованиям ПДД, и езда на велосипеде в летнюю пору принесет только радостные и счастливые моменты", - заключили в Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Во время профилактической акции сотрудники ГАИ будут отрабатывать населенные пункты и автодороги, следить, как участники движения выполняют требования ПДД....
 
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