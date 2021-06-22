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В Брестской крепости кожей чувствуешь трагедию войны - участники митинга-реквиема

22.06.2021 07:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня рано утром прошли митинг-реквием и военно-историческая реконструкция, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась впечатлениями у участников мероприятий.

"Самые невероятные ощущения. Здесь прямо кожей чувствуешь, как все происходило 80 лет назад: начали рваться снаряды, рушиться стены и мирная жизнь вдруг прекратилась. Впечатление очень сильное, - сказал председатель союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев. - Очень важно, что наша небольшая делегация руководства российских СМИ сегодня оказалась здесь и мы смогли отдать дань памяти погибшим защитникам".

Среди более чем 40 делегаций, прибывших в пограничный Брест накануне Дня всенародной памяти, и представители правительства Республики Калмыкия. "Давно поставил себе цель побывать в Брестской крепости. Так получилось, что удалось это сделать в памятный день, 22 июня. Конечно, у меня очень серьезные переживания по этому поводу, сильные эмоции. Тут просто мурашки по коже, потому что понимаешь: наши предки сделали невозможное, тот воинский подвиг неоценим", - поделился заместитель председателя правительства Наран Кюкеев.

Члены делегации возложили цветы к некрополю, где покоится прах их соотечественников. 18 уроженцев Калмыкии участвовали в обороне Брестской крепости, имена двух увековечены на плитах мемориала. "Мы привезли капсулу с землей, взятой из мемориала воинов в поселке Хулхута. Это самая восточная точка продвижения немецко-фашистских захватчиков на территории Советского Союза, место, где они были остановлены и дальше не пошли. То есть в Бресте они перешли границу Советского Союза, а в Хулхуте их остановили. Эту капсулу сегодня мы передадим в Музей обороны", - дополнил Наран Кюкеев.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"Здесь прямо кожей чувствуешь, как все происходило 80 лет назад", - сказал председатель союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию...
 
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