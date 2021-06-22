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Запрячь лошадь, нарубить дров и снять видеоролик: в Гродно определят областного "Властелина села"

22.06.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Победителей гродненского областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2021" определят 23 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Областной финал примет агротуристический комплекс "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы". Для участия в нем отобрали 15 молодых семей - победителей районных этапов проекта. Все участники живут в сельской местности, работают в сельхозорганизациях.

"Программа конкурса насыщенная и увлекательная для зрителей и самих участников. Им предстоит запрягать лошадь, колоть дрова, мастерить из дерева. Кроме того, участники продемонстрируют ловкость в шуточной сельской эстафете", - рассказал первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Андрей Есин.

Все семьи получили и домашнее задание. Им необходимо было снять видеоролик "Мая сям'я", рассказывающий о семейных традициях, увлечениях, хобби взрослых и детей. Лучший ролик выберут по результатам онлайн-голосования в группе "Молодежь Гродненщины" в социальной сети "Вконтакте".

Победитель областного этапа, который представит область на республиканском финале, определится по итогам всех испытаний. Гродненцы традиционно успешно выступают в финалах. Дважды звание "Властелин села" получала семья Скорб из агрогородка Демброво Щучинского района. В 2020 году Гродненщину в финале представила семья Валюшко из агрогородка Гудевичи Мостовского района. По итогам всех конкурсных испытаний она заняла почетное 2-е место.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" направлен на закрепление молодых семей на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных профессий и укрепление традиций на селе. Идейный вдохновитель проекта - Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Областной финал примет агротуристический комплекс "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы". Для участия отобрали 15 молодых семей - победителей районных этапов проекта.
 
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