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КГК выявил недостатки в работе детских садов Витебской области

22.06.2021 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области изучил вопросы комфортного и безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях региона: проверены 123 детских сада, или 30% от всего количества, сообщили БЕЛТА в КГК области.

"В целом в регионе принимаются меры по обеспечению комфортного и безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Вместе с тем есть проблемные вопросы, связанные с необходимостью ремонта зданий и сооружений отдельных детских садов, замены устаревшей мебели и игрового оборудования, сноса аварийных объектов", - отметили в КГК.

Наиболее проблемные - разрушающиеся конструкции зданий отдельных учреждений в Шумилинском районе и Витебске, покрытые плесенью стены пристроек к зданию детского сада в Шарковщине. Еще в одном учреждении Шарковщинского района практически отсутствует ограждение территории, морально устарело уличное детское игровое оборудование. Недостатки в работе систем водо- и теплоснабжения выявлены в 16 детских садах. Нарушения санитарных норм выявлены в 6 садах в Докшицком, Лепельском, Шумилинском и Дубровенском районах. Установлены факты нахождения в непосредственной близости от детских садов недостроенных или ветхих зданий и сооружений со свободным доступом.

"Принятыми мерами большая часть недостатков и нарушений, не требующих материальных затрат, устранена. В отношении других случаев по предложению КГК области исполкомы разрабатывают планы мероприятий по устранению проблем. Контроль за их реализацией будет продолжен", - добавили в ведомстве.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Наиболее проблемные - разрушающиеся конструкции зданий отдельных учреждений в Шумилинском районе и Витебске, покрытые плесенью стены пристроек к зданию детского...
 
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