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В Речицком районе перезахоронят останки 12 красноармейцев

22.06.2021 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе сегодня перезахоронят останки 12 красноармейцев, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Церемония состоится в 14.00 на кладбище населенного пункта Адамовка. Вечный покой обретут воины, погибшие в ноябре 1943 года при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

Как уточнили в райисполкоме, останки 12 военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии были обнаружены в апреле этого года во время полевых поисковых работ. Весной военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси проводили работы на воинском захоронении в Адамовке.

Не все останки обезличены. Имя одного из бойцов удалось установить благодаря найденной гильзе от винтовки Мосина со вложенной самодельной запиской. Им оказался красноармеец 9-й роты 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии Умир Хатамов - уроженец Пастдаргомского района Самаркандской области Узбекской ССР.

Поисковые операции в регионе продолжаются.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Церемония состоится в 14.00 на кладбище населенного пункта Адамовка. Вечный покой обретут воины, погибшие в ноябре 1943 года при освобождении района от...
 
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