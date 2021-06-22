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В Могилеве из-за жары ограничили движение большегрузов

22.06.2021 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ограничили движение большегрузов из-за жары, сообщили БЕЛТА в отделе энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома.

"Могилевский городской исполнительный комитет просит владельцев транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 3,5 т, не осуществлять движение транспортных средств с 6.00 до 21.00 на всей территории Могилева из-за дневной температуры воздуха выше 25 градусов", - сказали специалисты.

Ограничение будет действовать до 30 июня.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Ограничение будет действовать до 30 июня.
 
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