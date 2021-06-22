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Аварийные бригады "Минскэнерго" в период жары работают в усиленном режиме

22.06.2021 10:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с повышением температуры воздуха аварийные бригады РУП "Минскэнерго" работают в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Энергетики предпринимают необходимые действия для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Высокая температура летом грозит возникновением лесных пожаров, которые могут привести к обрыву проводов на линиях электропередачи падающими деревьями.

Энергетики региона усилили оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями.

Инженерно-технический персонал усилил контроль за бесперебойной подачей электроэнергии, а также в соответствии с разработанными графиками - за уровнем масла в маслонаполненном оборудовании. Дополнительно осматриваются действующее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередачи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Энергетики региона усилили оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями.
 
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