Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 11 участках

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры включены на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, д.45 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч).

С 18.30 до 3.00 датчики будут работать на пр.Независимости, д.161Б (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролировать скорость водителей транспорта будут на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-