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Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 11 участках
22.06.2021 10:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры включены на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, д.45 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч).
С 18.30 до 3.00 датчики будут работать на пр.Независимости, д.161Б (80 км/ч).
С 19.30 до 3.00 контролировать скорость водителей транспорта будут на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).
ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-
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С 12.00 до 24.00 мобильные контролеры включены на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80...
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