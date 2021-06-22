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Более 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции "Пламя памяти" в Витебске

22.06.2021 12:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 1,4 тыс. человек выстроились в цепочку от мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебской области на площади Победы в Витебске к воинским захоронениям для передачи лампады с частичкой Вечного огня, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны "Пламя памяти" собрала в Витебске 1418 человек - столько, сколько дней шли кровопролитные боевые действия на многострадальной белорусской земле. Каждый третий житель Витебской области ушел тогда безвозвратно, осиротели многие семьи, дома, деревни и города. Сегодня память о тех скорбных событиях не угасает в сердцах очевидцев - ветеранов войны. И болью отзывается она у потомков, чьи родные остались лежать в искореженной войной, сожженной карателями земле.

Зажженная от Вечного огня памятного монумента лампада - символ незатухающей памяти. Этот трепетный огонек из рук ветерана войны приняли учащиеся витебской гимназии №5, являющейся школой мира. Его бережно передали по живой цепочке, растянувшейся от центральной площади до воинского захоронения на ул.Советской.

В знак скорбной даты к подножию монумента живые цветы возложили 80 человек - участники патриотического велопробега. Они приняли эстафету памяти и с еще одной лампадой, зажженной от Вечного огня, отправились к другой братской могиле Витебска на ул.Титова.

Одновременно на обоих воинских захоронениях состоялись митинги-реквиемы. Потомки героев войны склонили головы в знак уважения перед подвигом прадедов. Мирный Витебск почтил память своих сыновей, которые добились Великой Победы, заплатив за нее собственными жизнями.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Каждый третий житель Витебской области ушел тогда безвозвратно, осиротели многие семьи, дома, деревни и города. Сегодня память о тех скорбных событиях не угасает в...
 
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