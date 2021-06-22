Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 15 тыс. человек стали зрителями реконструкции обороны Брестской крепости, прошедшей сегодня на рассвете на Кобринском укреплении цитадели. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Благодарю брестчан и гостей города за активное участие в митинге-реквиеме и военно-исторической реконструкции, прошедших сегодня ночью и утром в Брестской крепости. По предварительным данным, зрителями этих памятных мероприятий с учетом официальных делегаций стали порядка 15 тыс. человек. Они смогли увидеть обновленную реконструкцию, для проведения которой впервые использовались большие экраны и был выставлен качественный звук. Это добавило реалистичности происходящим событиям", - написал Александр Рогачук.

В областном центре сегодня продолжатся памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны. В 20.00 на площади Церемониалов Брестской крепости начнется концерт-реквием. Вход свободный. Александр Рогачук анонсировал участие "Хора Турецкого".-0-