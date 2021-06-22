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Лебедев: во время реконструкции обороны Брестской крепости наворачивались слезы

22.06.2021 12:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Глядя на реконструкцию обороны Брестской крепости, наворачивались слезы. Об этом сказал сегодня председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время встречи в Брестском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев отметил, что Брестская крепость - священное место, которое объединяет народы стран СНГ, поскольку при обороне цитадели мужественно сражались и погибли представители разных народностей. "Ощущения после посещения Брестской крепости очень трогательные и проникновенные. Без волнения, трепета и печали находиться там невозможно. Сегодня во время реконструкции трагических событий 22 июня 1941 года, честно говоря, слезы выступали, особенно увидев заключительные сцены сражения защитников крепости. Единственное желание, которое появляется у всех нас, - чтобы это никогда не повторилось и мы помнили героизм и мужество отцов и дедов. Память об общей Победе побуждает сохранять дружбу и братство между нашими народами", - сказал председатель исполкома СНГ.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сергей Лебедев отметил, что Брестская крепость - священное место, которое объединяет народы стран СНГ, поскольку при обороне цитадели мужественно сражались и...
 
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