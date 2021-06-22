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ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

22.06.2021 12:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центральным событием акции ”Пламя памяти“ в Витебске,посвященной Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 80-й годовщине начала войны стало зажжение лампады от Вечного огня у мемориального комплекса в честь воинов, партизан и подпольщиков Витебщины и передача лампады по живой цепочке от пл. Победы до воинского захоронения на Успенской горке.

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

ФОТОФАКТ: Акция ”Пламя памяти“ в Витебске

 
Теги: Витебск
 
 
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22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центральным событием акции ”Пламя памяти“ в Витебске,посвященной Дню всенародной памяти жертв Великой...
 
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