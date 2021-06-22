Павловский: минута молчания - возможность осознать наше прошлое, настоящее и будущее

Источник материала: БелТА

22 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканская минута молчания - возможность осознать наше прошлое, настоящее и будущее. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский во время акции "Память сердца", которая прошла в полдень на площади Славы в Могилеве.

"Мы решили присоединиться к республиканской минуте молчания акцией "Память сердца". Штатные работники областной и городской организаций и актив БРСМ таким образом решили почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Зажечь лампадки и мысленно обратиться к каждому погибшему солдату и командиру, своим родственникам, отдавшим жизни за наше настоящее - независимую страну, чистое небо над головой и возможность растить детей в мирное время", - сказал Владимир Павловский.









По словам первого секретаря, ребята активно подключились к акции. "Минута молчания в такой скорбный день - это возможность еще раз осознать, как нам повезло жить на этой земле сегодня. Мы наследники Великой Победы. Нам достался от предков прекрасный край, и только нашими усилиями, честным и ответственным трудом мы можем сделать не только настоящее, но и будущее еще лучше, - подчеркнул Владимир Павловский. - Сейчас мы видим давление на наше государство - другие страны пытаются вмешиваться во внутренние дела республики, вводят санкции. Но, я уверен, мы справимся и преодолеем это. Сохранив свою страну и гордое имя нашего народа, мы сделаем все, как завещали нам наши деды и прадеды, прошедшие войну. Мы будем защищать и беречь свое Отечество, решать проблемы мирным и цивилизованным путем".-0-













Фото Олега Фойницкого