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Турчин: нация должна бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны

22.06.2021 13:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нация должна бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны, героической выдержке и Победе своего народа. Таким мнением поделился с журналистами председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время памятного мероприятия, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

В мемориальном комплексе сегодня состоялся митинг-реквием памяти погибших в годы войны, минута молчания и возложение цветов. "Восемьдесят лет прошло с того дня, когда немецкие войска вероломно вторглись на территорию Беларуси. Для истории это миг, а для человека - порой целая жизнь. Люди уходят, время стирает из памяти многие моменты, но о страшных испытаниях и трудностях, которые пережил наш народ во время войны, его героической выдержке и победе необходимо помнить. Если это уйдет из памяти нашей нации и других народов, возрастет вероятность повторения таких страшных событий", - сказал Александр Турчин.

Глава региона отметил, что впервые посетил мемориальный комплекс еще в детстве. "Знаете, в Израиле каждый подросток должен побывать на территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим. Считаю, что каждый ребенок в Беларуси обязан посетить Хатынь. Общая обстановка, звон колоколов, мемориальные плиты - осознаешь, сколькими жертвами нам была дана Победа", - сказал он.

В памятном мероприятии также приняли участие заместители председателя Миноблисполкома, председатель Минского областного Совета депутатов, неравнодушные граждане. Среди таких - Эдуард Кузнецов, который приехал с супругой в Беларусь из Хабаровска. "Целью поездки была встреча с одногруппниками, но также решили проехать по стране. Побывали в Бресте, а сегодня посещаем мемориальный комплекс "Хатынь". Это место энергетически сильное. Здесь проникаешься бедой, которую пережили наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки. Начинаешь еще больше ценить и уважать их, понимаешь, что не дай Бог такие события пережить", - поделился мнением мужчина.

Памятные мероприятия с минутой молчания проходят сегодня во всех районах Минской области.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В мемориальном комплексе сегодня состоялся митинг-реквием памяти погибших в годы войны, минута молчания и возложение цветов. "Восемьдесят лет прошло с того дня,...
 
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