Соловей: современное поколение белорусов бережно хранит заветы предков-победителей

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22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современное поколение белорусов бережно хранит заветы предков-победителей, принесших мир и независимость на родную землю. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на митинге-реквиеме к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, который прошел сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле Вечного огня на площади Труда собрались ветераны войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, труженики тыла, руководство области и города, члены Совета Республики, почетные граждане, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

"Ровно 80 лет назад в этот самый день на нашу землю пришла страшная беда: без объявления войны немецкие войска вероломно вторглись на нашу территорию. Война безжалостно уничтожила все светлые личные мечты, разрушила планы на дальнейшее созидание, украла детство, унесла миллионы жизней", - сказал Геннадий Соловей. Он обратил внимание: война показала и пример беспрецедентного героизма, всепоглощающего патриотизма. "Молодые люди приписывали себе годы, чтобы уйти на фронт. Девушки осваивали профессии связисток, регулировщиц, снайперов, летчиц, зенитчиц. Воевала вся страна: от сыновей полка и пионеров-героев до глубоких стариков, способных еще держать в руках оружие", - отметил председатель облисполкома.













Геннадий Соловей

Он подчеркнул, что такого размаха партизанского и подпольного движения не знала ни одна страна в мире. "Сегодня мало кто знает, что в Беларуси была своя молодая гвардия. В Калинковичах юные подпольщики-антифашисты объединились в организацию "Смугнар" (смерть угнетателям народа) и больше года вели борьбу с оккупантами, охотились на полицаев, расстреливали патрули, устраивали диверсии на железной дороге. Большинству из них едва исполнилось 16 лет, почти все они погибли, сражаясь за свободу и Родину", - обратил внимание Геннадий Соловей.

"Поколение ярких, высоконравственных, духовно богатых молодых советских людей ушло из жизни на взлете. Во имя свободы и независимости своей страны, ради счастья будущих поколений. Они ушли, но остались вечно живыми, ведь, как написано на мемориале "Ола", "Они живы, пока их помнят", - добавил губернатор.

Люди сами просят увековечить память конкретных героев войны, отметил председатель облисполкома. "Звучат просьбы как от ветеранов, так и от совсем молодых наших жителей. Благодаря таким инициативам возведен народный мемориал жертвам фашистской политики геноцида на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района, нанесен 40-метровый портрет партизанского командира Емельяна Барыкина, установлен памятный знак в честь братьев Лизюковых. В этом году восстанавливаем исторический комплекс в Гомельском районе на месте дислокации отряда "Большевик". Буквально на прошлой неделе прозвучало предложение создать арт-объект в честь генерала Леонида Петровского", - привел примеры сохранения исторической памяти руководитель области.









"Поколение победителей оставило нам спасенную Родину, свободную и независимую. Наше поколение хранит заветы предков и призывает учить историю по архивным документам и воспоминаниям ветеранов и очевидцев", - добавил губернатор.

По его мнению, то, какой примут Беларусь следующие поколения, зависит от убежденности, твердости и последовательности молодежи. "Время красивых лозунгов прошло, слушайте свое сердце. Никогда не забывайте, какой немыслимой ценой завоевана наша свобода. Будьте едины в своей любви к Родине", - напутствовал председатель облисполкома.

Участники митинга возложили цветы и венки к могиле павших за свободу родного края и присоединились к Всебелорусской минуте молчания.

Сегодня на рассвете у мемориала героям-ополченцам прошла патриотическая молодежная акция "Никто не забыт. Ничто не забыто". В 4.00 руководство региона, молодежь, представители организаций и предприятий почтили память погибших воинов во время Великой Отечественной войны, зажгли лампады и выпустили в небо белые шары-голуби - символы мира и спокойствия на земле.-0-





















Фото Сергея Холодилина