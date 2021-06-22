Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 79% опрошенных оценивают качество нотариального обслуживания как отличное. Такие данные приведены на сайте Белорусской нотариальной палаты по итогам изучения общественного мнения населения о работе нотариусов, проведенного в Гомельском нотариальном округе в апреле - мае 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Всего в анкетировании участвовали 1112 человек. В результате 878 (78,96%) из них оценивают качество нотариального обслуживания как отличное, 209 (18,79%) - хорошее, 16 (1,44%) - удовлетворительное. Большинство опрошенных - 865 (77,79%) - считает, что организация нотариального обслуживания изменилась в лучшую сторону; 227 (20,41%) утверждают, что не изменилась, но осталась на высоком уровне; трое (0,27%) заявили, что ухудшилась, без объяснения причин.

Подавляющее большинство граждан, как показало анкетирование, попало на прием к нотариусу сразу, без ожидания.

Поступали от граждан и предложения. Например, они касались установки в помещениях нотариальных контор (нотариальных бюро) инфокиосков либо терминалов для оплаты услуг нотариуса, оборудования помещения для ожидания приема удобной мебелью, питьевой бутилированной водой, телевизором и кондиционером.

"Участники анкетирования высоко оценили работу нотариальных контор и бюро, положительно отзывались о квалификации нотариусов и их личных качествах, о чем собственноручно в произвольной форме указывали в анкетах", - говорится в сообщении.

Анкетирование показало: задачи, поставленные перед Гомельским нотариальным округом, в целом выполняются. Вопросы, связанные с организацией работы нотариусов, решаются по мере их поступления на достаточно высоком организационном и профессиональном уровне. Тем не менее, по результатам проверки указанных гражданами сведений и анализа пожеланий, Гомельской областной нотариальной палатой приняты действенные меры для улучшения качества нотариального обслуживания и исключения, в том числе необоснованных, жалоб.-0-