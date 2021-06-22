ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельской области 79% опрошенных оценивают качество нотариального обслуживания как отличное

22.06.2021 15:29 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 79% опрошенных оценивают качество нотариального обслуживания как отличное. Такие данные приведены на сайте Белорусской нотариальной палаты по итогам изучения общественного мнения населения о работе нотариусов, проведенного в Гомельском нотариальном округе в апреле - мае 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Всего в анкетировании участвовали 1112 человек. В результате 878 (78,96%) из них оценивают качество нотариального обслуживания как отличное, 209 (18,79%) - хорошее, 16 (1,44%) - удовлетворительное. Большинство опрошенных - 865 (77,79%) - считает, что организация нотариального обслуживания изменилась в лучшую сторону; 227 (20,41%) утверждают, что не изменилась, но осталась на высоком уровне; трое (0,27%) заявили, что ухудшилась, без объяснения причин.

Подавляющее большинство граждан, как показало анкетирование, попало на прием к нотариусу сразу, без ожидания.

Поступали от граждан и предложения. Например, они касались установки в помещениях нотариальных контор (нотариальных бюро) инфокиосков либо терминалов для оплаты услуг нотариуса, оборудования помещения для ожидания приема удобной мебелью, питьевой бутилированной водой, телевизором и кондиционером.

"Участники анкетирования высоко оценили работу нотариальных контор и бюро, положительно отзывались о квалификации нотариусов и их личных качествах, о чем собственноручно в произвольной форме указывали в анкетах", - говорится в сообщении.

Анкетирование показало: задачи, поставленные перед Гомельским нотариальным округом, в целом выполняются. Вопросы, связанные с организацией работы нотариусов, решаются по мере их поступления на достаточно высоком организационном и профессиональном уровне. Тем не менее, по результатам проверки указанных гражданами сведений и анализа пожеланий, Гомельской областной нотариальной палатой приняты действенные меры для улучшения качества нотариального обслуживания и исключения, в том числе необоснованных, жалоб.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в анкетировании участвовали 1112 человек. В результате 878 (78,96%) из них оценивают качество нотариального обслуживания как отличное, 209 (18,79%) - хорошее, 16 (1,44%) -...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by