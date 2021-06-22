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В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом

22.06.2021 15:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на городском кладбище "Мазурино" перезахоронили останки ефрейтора, участника Великой Отечественной войны Николая Захаровича Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебский горисполком обратилась жительница областного центра Татьяна Устиненкова с просьбой помочь в транспортировке для захоронения в Витебске останков своего дяди по материнской линии Николая Захаровича Медведева. Он родился в 1919 году в деревне Рыжково Смоленской области. Был призван на службу в Красную армию в ноябре 1939 года. Воевал в звании рядового (по данным смертного жетона - ефрейтора) в составе 525-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии 1-го формирования. В июле 1941 года был на фронте и пропал без вести.

В апреле 2020 года останки красноармейца нашли члены историко-поискового объединения "Неизвестный солдат" (Киев) в Макаровском районе Киевской области. Весной этого года останки солдата доставили в Витебск. Оказали в этом помощь пограничный и таможенные комитеты двух стран.

В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом

В Витебске проживает родственница Николая Медведева - племянница по материнской линии Татьяна Устиненкова, которая пожелала захоронить своего дядю рядом с его матерью Ульяной Ефимовной на кладбище областного центра. Она более 30 лет ждала своего сына и умерла в 1975 году. В России родственников уже не осталось. "Мы не знали, где погиб дядя. Дедушка начал поиски своего сына после войны, отправлял запросы в Москву, Смоленск. Ему ответили, что он без вести пропал в июле 1941 года", - рассказала Татьяна Устиненкова. Она вместе с еще одной племянницей красноармейца Людмилой Зенюк поблагодарили всех, кто нашел и помог в транспортировке останков в Беларусь.

Сегодня состоялись церемонии перезахоронения и в других регионах Витебской области. На мемориальном комплексе "Бессмертие" в Городке были погреблены останки погибшего защитника, который с 1941 года считался пропавшим без вести. Его кости нашли летом 2019 года поисковики в Калужской области России. Рядом обнаружили посмертный медальон, по которому удалось установить личность погибшего. Им оказался старший политрук Иван Афанасьевич Никитин, 1904 года рождения, уроженец Городка. В церемонии приняла участие его дочь Галина Ивановна.

Также на кладбище в деревне Зароново Витебского района захоронили останки 266 мирных жителей. Их нашли в окрестностях деревни Полойники в 2020 году. Фамилии, конкретные факты, при которых погибли люди, выяснить не удалось.-0-

В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
Выступает заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
Выступает племянница Татьяна Устиненкова
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом
В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебский горисполком обратилась жительница областного центра Татьяна Устиненкова с просьбой помочь в транспортировке для захоронения в Витебске останков...
 
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