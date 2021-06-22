ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебской области за пять месяцев построили 1 тыс. квартир

22.06.2021 17:29 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В январе-мае в Витебской области построена 1 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 93,1 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт главного статистического управления региона.

Для состоящих на учете в улучшении жилищных условий введено в строй 30,6 тыс. кв.м. Это более 30% от всего возведенного жилья. "Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием господдержки построено 25,1 тыс. кв.м", - отметили в управлении. В сельской местности ввели в эксплуатацию 28,8 тыс. кв.м.

В Витебской области за нынешний год планируется построить 330 тыс. кв.м жилья. Из них 27 тыс. кв.м в домах, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для состоящих на учете в улучшении жилищных условий введено в строй 30,6 тыс. кв.м. Это более 30% от всего возведенного жилья.
 
Новости дня
Новости регионов
 
МАРТ выдал предупреждение Могилевскому облисполкому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by