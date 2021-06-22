В Витебской области за пять месяцев построили 1 тыс. квартир

Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В январе-мае в Витебской области построена 1 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 93,1 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт главного статистического управления региона.

Для состоящих на учете в улучшении жилищных условий введено в строй 30,6 тыс. кв.м. Это более 30% от всего возведенного жилья. "Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием господдержки построено 25,1 тыс. кв.м", - отметили в управлении. В сельской местности ввели в эксплуатацию 28,8 тыс. кв.м.

В Витебской области за нынешний год планируется построить 330 тыс. кв.м жилья. Из них 27 тыс. кв.м в домах, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.-0-