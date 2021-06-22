МАРТ выдал предупреждение Могилевскому облисполкому

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Могилевскому облисполкому, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома направило в адрес подведомственных учреждений здравоохранения обращение ООО "МЕДИОР", которое содержало искаженные сведения о качестве глюкометров, поставляемых его конкурентом - ОДО "СЭЙСИМЕД", а также некорректное сравнение цен на расходные материалы к ним.

После получения письма от вышестоящего органа отдельные учреждения здравоохранения при выборе поставщика глюкометров отдали предпочтение ООО "МЕДИОР", тогда как ранее поставку глюкометров в их адрес осуществляло ОДО "СЭЙСИМЕД".

"Усмотрев в действиях Могилевского облисполкома признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.2 ст.23 Закона Беларуси от 12 декабря 2013 года №94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"), МАРТ выдал облисполкому предупреждение о необходимости отзыва письма, направленного подведомственным организациям здравоохранения", - отметили в пресс-службе.-0-