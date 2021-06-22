ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

22.06.2021 18:07 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В деревне Чилеево Брестского района сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, открыли памятный знак пограничникам 5-й погранзаставы 17-го пограничного отряда, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак установили в месте, где раньше размещалась погранзастава. Он представляет собой большой валун, рядом с которым находятся отреставрированный пограничный столб с гербом СССР и металлическая табличка с надписью. Инициатива создания памятника принадлежит ветеранам пограничных войск. Их задумка воплощена в жизнь за счет средств Брестского райисполкома и Мотыкальского сельского совета.

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Судьба военнослужащих заставы сложилась трагически. На рассвете 22 июня 1941 года они вступили в бой с войсками противника. Силы были неравными. У советских пограничников было только стрелковое оружие и гранаты. Причем чтобы сломить сопротивление, агрессоры собрали жителей деревни и использовали их как живой заслон. Пограничники прекратили огонь, а фашистская пехота отступила, но в бой ввели несколько танков. Застава мужественно сражалась пять часов.

"Подвиг советских пограничников, героически сражавшихся за каждую пядь земли, навсегда останется в народной памяти как образец беззаветной любви к Родине, верности и присяги воинскому долгу. Продолжая славные традиции старшего поколения, сегодняшние стражи границ с честью защищают рубежи родной Беларуси. У жителей Брестского района особенно уважительное отношение к воинам в зеленых фуражках. На протяжении многих лет наши земляки помогают пограничникам в охране государственной границы", - сказал председатель Брестского районного Совета депутатов Владимир Хватик.

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

В открытии памятного знака приняли участие местные жители и школьники, представители местной власти и общественных организаций, воины Брестской пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского, ветераны погранвойск. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания.

К слову, на участке ответственности Брестской погрангруппы находятся 47 памятников, воинских захоронений и мемориальных табличек погибшим в годы Великой Отечественной войны.-0-

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятный знак установили в месте, где раньше размещалась погранзастава. Он представляет собой большой валун, рядом с которым находятся отреставрированный...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Витебской области за пять месяцев построили 1 тыс. квартир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by