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МАРТ приостановил работу магазина в Брагинском районе

22.06.2021 18:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу торгового объекта в Брагинском районе Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Министерство провело выборочную проверку магазина №61 Гомельского областного потребительского общества, расположенного в деревне Микуличи Брагинского района. "МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле. В том числе предлагались к реализации более 30 наименований просроченных товаров (срок годности отдельных из них истек еще в 2020 году). Кроме того, на более чем 10 товарах полностью отсутствовала маркировка с указанием полной и достоверной информации", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были. На основании выявленных нарушений министерство выдало предписание о приостановлении работы магазина с 22 по 25 июня.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство провело выборочную проверку магазина №61 Гомельского областного потребительского общества, расположенного в деревне Микуличи Брагинского района.
 
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