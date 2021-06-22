Источник материала: БелТА

22 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. К 80-летию начала Великой Отечественной войны ученики и педагоги витебской средней школы №28 создали сайт "Места силы. Витебск", объединивший все относящиеся к войне объекты города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из инициаторов проекта - учитель истории СШ №28 Александр Кутынко.

Идея объединить на одном веб-ресурсе всю информацию об улицах, домах, районах Витебска, где шли боевые действия или жили герои войны, возникла у учителя истории и старшеклассников. Исследовательскими работами по теме они занимались задолго до того, но изучение было точечным и касалось лишь избранных мест в городе. С февраля ребята, педагоги и руководство школы начали систематизировать найденную информацию, дополнять ее новыми сведениями и с областной газетой "Витебские вести" создали сайт www.sila.vitvesti.by. Задумку юных исследователей из школы мира сотрудники областного издания поддержали технически: предоставили хостинг для сайта, разработали его дизайн.

На ресурсе систематизированы более 150 различных объектов города. Это улицы, названные в честь героев войны, воинские захоронения, мемориальные знаки, памятники и учреждения образования, которым присвоены имена прославленных земляков, сражавшихся за Родину. В разделе "Проверь себя" можно пройти онлайн-тесты по "местам силы", скачать готовые разработки квест-игр, посмотреть видеоролики. В "Методическую копилку" через форму обратной связи можно присылать любые учебные материалы по тематике портала. Для удобства и быстрого нахождения "мест силы" имеются ссылки на онлайн-карты с указанием географических координат.

"У каждого человека есть свое "место силы". Для одних это дом, где родились его предки. Для других - деревушка, где вырос, или улица, ставшая родной. После Великой Отечественной войны появились особые "места силы". Именно там можно почтить память наших героических предков, испытать гордость за свою Родину", - говорится на главной странице патриотического сайта.

"Наша школа с 2019 года носит высокое звание школы мира. У нас действует музейная экспозиция "Блокадному Ленинграду посвящается". Мы уделяем большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию ребят. И такая инициатива наших юных миротворцев была более чем закономерной, поэтому мы сразу поддержали ее и включились в совместную работу", - поделилась директор СШ №28 Елена Матвеева.

Учитель истории Александр Кутынко отметил, что участие детей в такой работе не только воспитывает патриотов, но и дает возможность детям прикоснуться к живой истории, которая создавалась на улицах их родного города, узнать о поступках с большой буквы, взять пример с представителей военного поколения, которые не просто любили свой край, а почитали его и заботились о нем, как о родном и близком человеке. "Искать необходимые сведения было непросто, школьники проделали огромную работу. Ребятам и педагогам с поиском материалов помогли сотрудники управления культуры облисполкома. Информацию искали также в открытых источниках в интернете. Теперь любой небезразличный к истории родного города житель сможет легко найти в Витебске "места силы", сохранившие память о мужестве белорусского народа в целом и наших земляков в частности", - подчеркнул идейный вдохновитель проекта.-0-