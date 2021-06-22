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ФОТОФАКТ: Витебчане спасаются от жары на озерах
22.06.2021 20:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Аномально жаркая погода (а в Витебске и его окрестностях 22 июня было +34°С) вынудила витебчан отправиться на озера.-0-
Фото Александра Хитрова
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Аномально жаркая погода (а в Витебске и его окрестностях 22 июня было +34°С) вынудила витебчан отправиться на озера.
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