Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 23 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: участки ул.Петра Глебки от ул.Михася Лынькова до ул.Ольшевского и от ул.Матусевича до ул.Притыцкого; ул.Ефросиньи Полоцкой; ул.Прушинских; ул.Киреенко; ул.Владислава Сырокомли; перекрестки Партизанского проспекта с улицами Центральной, Шоссейной, Ванеева, Варвашени; участок ул.Нестерова от ул.Алтайской до ул.Ангарской; ул.Яна Чечота; ул.Наполеона Орды; ул.Ташкентская; ул.Воронянского; ул.Авакяна; ул.Бабушкина; ул.Гусовского; ул.Платонова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-