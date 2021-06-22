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Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске

22.06.2021 23:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 23 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: участки ул.Петра Глебки от ул.Михася Лынькова до ул.Ольшевского и от ул.Матусевича до ул.Притыцкого; ул.Ефросиньи Полоцкой; ул.Прушинских; ул.Киреенко; ул.Владислава Сырокомли; перекрестки Партизанского проспекта с улицами Центральной, Шоссейной, Ванеева, Варвашени; участок ул.Нестерова от ул.Алтайской до ул.Ангарской; ул.Яна Чечота; ул.Наполеона Орды; ул.Ташкентская; ул.Воронянского; ул.Авакяна; ул.Бабушкина; ул.Гусовского; ул.Платонова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
 
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