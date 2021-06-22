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ФОТОФАКТ: Концерт-реквием в честь героев войны в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой"
22.06.2021 23:27 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кульминацией памятных мероприятий в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" стала торжественная церемония с участием главы государства, после которой состоялся концерт-реквием в честь героев войны.-0-
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ФОТОФАКТ: Концерт-реквием в честь героев войны в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой"
Кульминацией памятных мероприятий в в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" стала торжественная церемония с участием главы государства, после...
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