Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области сегодня стартовала областная акция "Мой двор - моя забота", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

"В Беларуси с 21 по 27 июня проходит Неделя молодежи, и 23 июня объявлено Днем молодой семьи. В этот день в Могилевской области стартует акция "Мой двор - моя забота". Участники проекта будут благоустраивать и ремонтировать придворовые территории, подъезды жилых домов, детские площадки и места отдыха", - рассказали в обкоме.

Первыми примут эстафету Мстиславский и Славгородский районы. Так, в Мстиславле в 10.00 на ул.Республиканской, 45, актив БРСМ благоустроит детскую площадку: ребята покрасят беседки и турники. В 16.30 в Славгороде по улице ул.Держинского активисты благоустроят дворовую спортивную площадку: покосят траву, покрасят забор, ограждение и лавочки.

Проект пройдет в каждом регионе Могилевской области, отметили в обкоме. В социальных сетях акция будет освещаться едиными хештегами #Могилевщина_единая, #вместеЗаДело, #мойдвор_моязабота.-0-