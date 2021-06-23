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Выпускниками Витебского медуниверситета в этом году станут более 730 молодых специалистов

23.06.2021 09:23 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Выпускниками Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (ВГМУ) в этом году станут более 730 студентов, включая почти 170 иностранцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий пресс-центром вуза Олег Мацкевич.

"В этом году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 732 выпускника, среди них 168 иностранцев. Дипломы с отличием получат 60 молодых специалистов, включая двух студентов из Шри-Ланки", - рассказал Олег Мацкевич.

Самым возрастным факультетом, появившимся с момента создания медицинского вуза, стал лечебный факультет. Уже в 79-й раз его выпускники получают дипломы о медицинском образовании. Здесь на выпускном курсе обучались 526 студентов, 34 из которых показали лучшие результаты в учебе. Из 147 молодых фармацевтов 24 приложили все силы, чтобы их дипломы показали, что они были отличниками в обучении и практике. Самый молодой факультет - стоматологический - лишь в 16-й раз будет провожать во взрослую жизнь 38 подопечных, решивших посвятить себя медицине.

Один из особенных факультетов ВГМУ - факультет подготовки иностранных граждан. В этом году состоится его 35-й выпуск. С дипломом врача, стоматолога и фармацевта в разные страны отправятся вчерашние "витебские" студенты. Больше всего новых специалистов уедет в Шри-Ланку (49 молодых врачей), Туркменистан (19) и Нигерию (14). Все они вместе со знаниями, почетной специальностью и наградами за успехи в учебе увезут на родину частичку белорусской гостеприимности, воспоминания о веселой студенческой жизни и даже новые рецепты традиционных белорусских блюд.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Самым возрастным факультетом, появившимся с момента создания медицинского вуза, стал лечебный факультет.
 
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