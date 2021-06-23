Концерт под открытым небом проведут 25 июня учащиеся Гродненского музколледжа

Источник материала: БелТА

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Гродненского государственного музыкального колледжа 25 июня в честь окончания учебного года представят концерт под открытым небом для всех желающих. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор колледжа Анна Саросек.

Мероприятие в таком формате организуется впервые. В 16.00 на площадке колледжа по проспекту Янки Купалы начнется концерт "Музыкальный калейдоскоп". "В концертной программе слушатели познакомятся с мастерством лучших учащихся 1-4-х курсов, лауреатов и дипломантов различных конкурсов и фестивалей. Наряду с учащимися свой талант продемонстрируют и преподаватели колледжа. Концертная программа будет представлена не только сольными номерами, но и ансамблевыми. Гостей порадуют вокалисты, инструменталисты различных направлений и хоровые коллективы", - рассказала Анна Саросек. Программа концерта разнообразна - классика, джаз и музыка из любимых кинофильмов.

Ранее подобные концерты, приуроченные к окончанию учебного года, чаще всего проводились в зале и были ориентированы на профессиональную публику, подчеркнула директор колледжа. Нынешний концерт станет подарком жителям близлежащих микрорайонов и всем горожанам. Прийти и послушать выступления могут все желающие. В будущем такие концерты на свежем воздухе по итогам учебного года планируют сделать одной из традиций колледжа.-0-