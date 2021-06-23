|
В Минске сегодня будет ограничено движение на Партизанском проспекте
23.06.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня из-за следственного эксперимента будет ограничено движение на Партизанском проспекте, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"С 11.00 до 13.30 вблизи дома 128 на Партизанском проспекте в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - уточнили в СК.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11.00 до 13.30 вблизи дома 128 на Партизанском проспекте в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)