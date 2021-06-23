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Почти 40% налоговых поступлений в бюджет Минска приходится на малый и средний бизнес

23.06.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налогоплательщики Минска за январь - май этого года перечислили в консолидированный бюджет столицы Br6 млрд 828,2 млн, причем за май сумма выросла почти на Br1 млрд, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по городу Минску.

Поступившие средства распределены между республиканским и местным бюджетами следующим образом: в первый направлено 61,9% отчислений (Br4 млрд 226,9 млн), во второй - 38,1% (Br2 млрд 601,3 млн).

Примечательно, что из указанной суммы Br2,7 млрд приходится на субъекты малого и среднего бизнеса. То есть эти плательщики обеспечили 39,4% консолидированных поступлений города.

Всего в Минске зарегистрировано 123,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 1,2%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Поступившие средства распределены между республиканским и местным бюджетами следующим образом: в первый направлено 61,9% отчислений (Br4 млрд 226,9 млн), во второй - 38,1%...
 
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