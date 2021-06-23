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Туристический слет "Экофорум-2021" соберет в Гомеле более 200 участников

23.06.2021 12:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 23 и 24 июня пройдет туристический слет среди команд учреждений среднего специального и профессионально-технического образования "Экофорум-2021", сообщили БЕЛТА в городской организации ОО БРСМ.

Более 200 учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования областного центра проведут два насыщенных дня в районе речной базы "Бухта капитанов". "Молодая гвардия" объединится в 16 команд. Сборные встретятся на турнирах по мини-футболу и волейболу. Силу и сноровку ребята проявят при перетягивании каната и метании карабина. Предусмотрены и творческие конкурсы. В поиске выгодных ракурсов пройдет фотокросс. Экотуристы также создадут тематические плакаты.

Команды-победители, включая обладателей специальных номинаций, будут отмечены дипломами и подарками.

Организаторами выступают Гомельский горисполком и городская организация ОО БРСМ.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Сборные встретятся на турнирах по мини-футболу и волейболу. Силу и сноровку ребята проявят при перетягивании каната и метании карабина. Предусмотрены и творческие...
 
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