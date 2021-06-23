Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области налажен усиленный контроль за соблюдением дальнобойщиками режима труда и отдыха, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Транспортной инспекции Минтранса Ирина Яблонская.

"С начала года Транспортная инспекция выявила в Брестской области более 1 тыс. нарушений установленного режима труда и отдыха водителями-международниками при выполнении автомобильной перевозки грузов. Речь идет, к примеру, о несоблюдении или отсутствии необходимых ежедневных и еженедельных перерывов для отдыха, а также превышении допустимого времени управления автомобилем. Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.3 ст.18.23 КоАП", - рассказала Ирина Яблонская.

С конца апреля в Брестской области выявлено более 30 фактов использования чужих карточек водителя во время рейсов. Сумма штрафа в таких случаях может достигать 50 базовых величин (1 БВ - Br29). В отношении нарушителей принимаются соответствующие меры, контроль в регионе будет продолжен, отметили в Транспортной инспекции.-0-