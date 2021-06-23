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В Витебской области ограничено посещение лесов

23.06.2021 14:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня по Витебской области из-за повышенной опасности пожаров в горячий период введено ограничение на посещение лесов, а в Сенненском районе - запрет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Владимир Коньков.

Температура воздуха, превышающая 30 градусов, вызвала третий класс пожарной опасности во всех лесхозах Витебщины. Поэтому с 23 июня введено ограничение на посещение лесов области до установления более низкой температуры и выпадения обильных дождей. "Из-за жары возникла угроза лесных пожаров. Только за последние два дня работники лесничеств ликвидировали четыре пожара в лесном фонде. Поэтому появилась необходимость ввести ограничения на посещение лесов. В Сенненском районе, где установился четвертый класс горимости, введен запрет на посещение лесов", - отметил Владимир Коньков.

При обнаружении дыма или возгорания гражданам необходимо сразу же сообщить об этом в местные лесхоз или лесничество, или в Витебское ГПЛХО по телефону 8 (0212) 24-01-59. Оперативную информацию по ограничениям и запретам на посещение лесов и номера телефонов каждого лесхоза можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства и ГПЛХО.

"На время действия ограничительных мер служба лесной охраны Витебской области приведена в повышенную готовность. На весь световой день в лесхозах и лесничествах вводятся дежурства. Все лесопожарные команды обеспечены необходимыми средствами пожаротушения", - добавил Владимир Коньков.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Температура воздуха, превышающая 30 градусов, вызвала третий класс пожарной опасности во всех лесхозах Витебщины. Поэтому с 23 июня введено ограничение на посещение...
 
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