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Травмоопасные наборы игрушек с пистолетами обнаружили в продаже в Могилеве

23.06.2021 14:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве изъяли из продажи травмоопасные наборы игрушек с пистолетами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей в продаже были обнаружены наборы игрушек для детей от 3 лет с маркировкой "Играем вместе" - наборы "Полиция" нескольких артикулов. Все игрушки китайского производства. Обнаруженная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" по показателям безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма.

"Снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и обладающий кинетической энергией, должен минимизировать риск травмирования ребенка и того, кто присматривает за ним. Присоски, которые выполняют смягчающую функцию при выстреле, должны быть плотно закреплены и не отделяться от пластикового основания. Во время испытаний было установлено, что присоски отделялись, чем создавали возможность травмирования", - подчеркнули в областной инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей в продаже были обнаружены наборы игрушек для детей от 3 лет с маркировкой "Играем вместе" - наборы...
 
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