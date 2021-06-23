Травмоопасные наборы игрушек с пистолетами обнаружили в продаже в Могилеве

Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве изъяли из продажи травмоопасные наборы игрушек с пистолетами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей в продаже были обнаружены наборы игрушек для детей от 3 лет с маркировкой "Играем вместе" - наборы "Полиция" нескольких артикулов. Все игрушки китайского производства. Обнаруженная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" по показателям безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма.

"Снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и обладающий кинетической энергией, должен минимизировать риск травмирования ребенка и того, кто присматривает за ним. Присоски, которые выполняют смягчающую функцию при выстреле, должны быть плотно закреплены и не отделяться от пластикового основания. Во время испытаний было установлено, что присоски отделялись, чем создавали возможность травмирования", - подчеркнули в областной инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-