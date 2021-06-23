﻿ В Витебской области за пять месяцев на торгах продано объектов на более чем Br1,2 млн. 21.by
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В Витебской области за пять месяцев на торгах продано объектов на более чем Br1,2 млн

23.06.2021 14:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За январь - май этого года в Витебской области реализовано на аукционных торгах 35 объектов коммунальной собственности на сумму более чем Br1,2 млн, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

После вовлечения неиспользуемого государственного имущества в хозоборот в местные бюджеты за пять месяцев поступили доходы от аренды и реализации собственности на более чем Br3 млн. Всего с 2013 года арендаторами приобретен 151 объект на сумму около Br12,7 млн.

На 1 июня в Едином реестре государственного имущества учтено 74 627 зданий, сооружений и помещений. Из них 54,3 тыс. находится в собственности городов и районов, почти 20,3 тыс. владеет Витебская область. Общая площадь этих объектов составляет 10 087 479 кв.м. В 2021 году в регионе вовлечению в хозяйственный оборот подлежит 414 объектов капстроений коммунальной собственности, 116 намерены снести или демонтировать.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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После вовлечения неиспользуемого государственного имущества в хозоборот в местные бюджеты за пять месяцев поступили доходы от аренды и реализации собственности...
 
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