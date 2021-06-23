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Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ

23.06.2021 15:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. В 188-й гвардейской инженерной бригаде в Могилевском районе продолжается подготовка команд к Армейским играм. Сейчас здесь готовятся 3 команды - более 60 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка к Армейским играм началась еще в мае. На базе нашей воинской части команды готовятся по трем дисциплинам: инженерная формула, безопасный маршрут и открытая вода. К нам съехались военнослужащие из Могилева, Гродно, Борисова, Заслоново и Минска. В основном это военнослужащие срочной службы", - рассказал и.о. заместителя командира воинской части 72471 по идеологической работе Кирилл Воронов.

Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ
Во время тренировки по погрузке техники

По его словам, 188-я гвардейская инженерная бригада для подготовки команд выбрана не случайно. "У нас есть вся современная и необходимая инженерная техника. Для подготовки есть машинодром, а удачное географическое расположение неподалеку от реки Днепр позволяет в полной мере проводить тренировки и учения, в том числе по разворачиванию понтонных переправ, - отметил он. - В этом году в Армейские игры вернулась дисциплина "Открытая вода". И у нас есть все необходимое для качественной подготовки наших военнослужащих".

Сейчас отрабатывают навыки в дисциплине "Открытая вода". Как отметил командир понтонной роты 557-й инженерной бригады Александр Ставица, дисциплина включает в себя 6 этапов. На Днепре солдаты отрабатывают 3 из них. "Это десантная переправа на ПТС-2, сборка 60-тонного парома и сборка взводного парома, рассчитанного на 170 т. Сегодня солдаты собирают 60-тонный паром", - подчеркнул Александр Ставица.

Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ

В прошлом году команда Беларуси показала достойный результат на АрМИ. Участники рассчитывают, что и этот год будет богат на победы. "Наши военнослужащие всегда показывают высокие результаты. Благодаря качественной подготовке, наличию всей необходимой техники и, конечно же, сильной мотивации наших солдат, я уверен, Беларусь достойно выступит на Армейских играх и приедет с победой", - отметил Кирилл Воронов.

Подготовка к АрМИ-2021 будет проходить в Могилевском районе до августа.-0-

Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ
Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ
Тренировка по сборке 60 тонного парома
Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ
Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ
Безопасный маршрут, открытая вода и инженерная формула - в Могилевском районе готовятся к АрМИ

Фото Олега Фойницкого

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В 188-й гвардейской инженерной бригаде в Могилевском районе продолжается подготовка команд к Армейским играм. Сейчас здесь готовятся 3 команды - более 60 человек.
 
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