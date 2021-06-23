"Гомельтранснефть Дружба" и "Запад-Транснефтепродукт" провели учения на переходе Унеча-Мозырь

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23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" совместно с УП "Запад-Транснефтепродукт" провели учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода Унеча - Мозырь через реку Припять, сообщили БЕЛТА в ОАО.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго передал вводную на ЛПДС "Мозырь". По его информации, местные жители заметили пятна нефти на реке Припять около деревни Акулинка Мозырского района. Патрульная группа отправилась на место для уточнения обстановки. На рубеже локализации и сбора нефти №1 персонал аварийно-восстановительной службы филиала приступил к разворачиванию стационарных и мобильных боновых заграждений. Работники УП "Запад-Транснефтепродукт" установили надувные боны и оборудование для сбора углеводородного сырья.

Со стороны ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в учениях были задействованы 25 человек и 12 единиц спецтехники. "Сотрудники ЛПДС "Мозырь" опробовали на деле боны постоянной плавучести, отработали навыки установки секций общей длиной 160 м. Также было направлено на изучение порядка передачи информации при чрезвычайных ситуациях, отработку взаимодействия персонала станции и УП "Запад-Транснефтепродукт" в ходе ликвидации аварии", - рассказали на предприятии.

Действиям специалистов организаций при ликвидации последствий условной аварии на подводном переходе дана положительная оценка.-0-