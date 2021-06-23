Запрет на посещение лесопарковых зон введен в Могилеве

Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесопарковых зон объявлен на территории Могилева в связи с введением четвертого класса пожарной опасности из-за погодных условий. Соответствующее решение горисполкома принято 23 июня и связано с установившейся в регионе жарой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском лесхозе.

"На территории областного центра расположены несколько лесопарковых зон, однако особо опасными из-за неблагоприятных погодных условий считаются лесной массив по ул.Сосновой в районе Могилевского областного противотуберкулезного диспансера и лесополоса вдоль Славгородского шоссе, - отметили собеседники. - На территорию городских парков, в том числе самого большого из них Печерского лесопарка, запрет не распространяется".

До наступления благоприятной погоды и снижения класса пожароопасности пребывание граждан на указанных территориях и въезд туда транспорта запрещены. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность, уточнили в лесхозе.

В Могилевской области запрет на посещение лесов введен во всех районах, кроме Климовичского и Костюковичского, где посещение лесов ограничено с 21 июня, а также Хотимского.-0-