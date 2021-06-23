ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродненский медуниверситет получил положительную оценку внешнеэкспертной международной комиссии

23.06.2021 17:31 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный медицинский университет при поддержке министерств здравоохранения и образования первым среди медуниверситетов страны был аккредитован Независимым агентством аккредитации и рейтинга на соответствие стандартам World Federation for Medical Education, авторитетной организации, занимающейся обучением и подготовкой врачей во всем мире. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

"Подготовка к такой аккредитации - долгий и непростой процесс, - отметила начальник отдела международных связей ГрГМУ Оксана Мозалевич. - Аккредитацию мы прошли в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (IAAR), которое является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования (Казахстан, Нурсултан). В мае 2021 года внешнеэкспертная международная комиссия посетила университет. Комиссия оценивала качество образовательной деятельности вуза и определяла соответствие мировым стандартам и критериям".

Международная аккредитация позволит университету развивать деятельность в области академической мобильности студентов и преподавателей, повысить престиж университета в мире, обеспечить привлекательность вуза для отечественных и зарубежных абитуриентов и работодателей. Для выпускников университета, окончивших обучение по программам, прошедшим аккредитацию, откроется возможность получить признание профессиональной квалификации и принять участие в международных проектах.

IAAR является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования, первая и единственная организация в Евразийском регионе, которая получила признание Всемирной федерации медицинского образования (WFME), что дает ей право проводить международную аккредитацию медицинских организаций образования и образовательных программ в соответствии с международными стандартами. Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) является полноправным членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) и Всемирной федерации медицинского образования (WFME).-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная аккредитация позволит университету развивать деятельность в области академической мобильности студентов и преподавателей, повысить престиж...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by