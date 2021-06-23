|
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
23.06.2021 17:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Такие меры распространяются на всю Гомельскую область и почти всю территорию Могилевской (кроме Хотимского района). Также ограничения действуют в 17 районах Гродненской области, 7 - Минской, 13 - Витебской и Ивацевичском районе Брестской области.
"Пожароопасная обстановка остается напряженной. Просим граждан не пренебрегать правилами безопасности и избегать посещения лесного фонда в столь жаркий период", - сказали в пресс-службе.
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие меры распространяются на всю Гомельскую область и почти всю территорию Могилевской (кроме Хотимского района). Также ограничения действуют в 17 районах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)