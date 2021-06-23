Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках закона - Сацута

Источник материала: БелТА

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках законодательства. На этом акцентировала внимание председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута на областном семинаре, сообщает БЕЛТА.

Основные коррупционные риски при распоряжении государственным имуществом обсудили сегодня на областном семинаре по предупреждению антизаконных составляющих.

Наталья Сацута подчеркнула, что в Гомельской области при распоряжении и в работе с государственным имуществом коррупционных составляющих не выявлено. "При распоряжении госимуществом необходимо действовать четко в рамках законодательства, не допуская фактов неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставления им необоснованных льгот и привилегий. Также недопустимы действия или бездействия государственного должностного лица при исполнении служебных обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды", - отметила она.

По мнению председателя комитета, одной из мер, направленных на борьбу с коррупцией, является обучение работников. Наиболее подвержены коррупционным рискам при операциях с имуществом сферы продажи, передачи, аренды и оценки государственных объектов. В регионе постоянно проводятся семинары, курсы повышения квалификации и др.

В работе семинара участвовали более 150 человек. Профилактическая работа на местах продолжится.-0-