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В Орше 26 июня пройдут экстремальные забеги

23.06.2021 20:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские приключенческие легкоатлетические соревнования "Х-Трейл", приуроченные ко Дню города, пройдут 26 июня на автомототрассе "Кутеинка" в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Индивидуальные забеги с естественными препятствиями разделены на дистанции и возрастные группы. Участники 8-9 лет и 10-11 лет будут преодолевать маршрут в 2 км. На круг в 4 км выйдут бегуны 12-13 лет и 14-15 лет. Для возрастных групп до 30 лет, 31-40 лет, 41-50 лет, 51 и старше будут предложены дистанции 5, 10 и 15 км. Забеги включают глину, грязь, препятствия и болотистую местность. Результаты забегов будут фиксироваться электронной системой хронометража.

К участию в состязаниях допускаются все желающие, зарегистрировавшиеся до 25 июня на сайте 42195.by и уплатившие заявочный взнос. Все финишеры получат памятную медаль. На сегодня в забегах планируют принять участие около 100 человек. В основном это жители Витебской области и Минска.

Организаторами соревнований выступает Белорусская федерация легкой атлетики и Оршанский райисполком.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Индивидуальные забеги с естественными препятствиями разделены на дистанции и возрастные группы.
 
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