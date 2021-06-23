|
В Могилеве и близлежащих к городу районах пропали свет и вода
23.06.2021 22:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве и близлежащих к городу районах пропали свет и вода, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметили в ГПО "Белэнерго", в энергосистеме есть проблемы. Подробности станут известны позже.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметили в ГПО "Белэнерго", в энергосистеме есть проблемы. Подробности станут известны позже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)