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Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение - МЧС
23.06.2021 23:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение. Информации о пожарах на "Нафтане","Полимире" или других предприятиях в связи с отключением - нет", - говорится в сообщении. - 0-
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"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на "Нафтане","Полимире" или других предприятиях в связи с отключением - нет", -...
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